Başkan Karaduman: "Seçimlere Sıkı Hazırlanıyoruz"

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Gönüllerinde yer aldığımız milletimizle el ele omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup toplantısı, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman başkanlığında yapıldı. AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Samsun teşkilatı olarak yerel seçimlere uzun süredir sıkı şekilde hazırlandıklarını ifade eden Başkan Karaduman, "AK Parti olarak milletimizden hiç kopmadık, hep iç içe olduk. Teşkilat olarak birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok güzel çalışmalar ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Hep birlikte gönüllerde olmaya milletimizle el ele omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN