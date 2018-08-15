Başkan Karaduman: "Büyük Kongreye 2 Bin Kişiyle Katılacağız"

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne Samsun teşkilatı olarak 2 bin kişiyle katılacaklarını söyledi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, 18 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre öncesi açıklamalarda bulundu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Başkan Karaduman, büyük kongreye Samsun teşkilatı olarak 2 bin kişiyle katılacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başladığını ifade eden Başkan Karaduman, "Adalet ve Kalkınma Partisi 6. Olağan Büyük Kongremizi 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonunda gerçekleştireceğiz. Büyük kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasının tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir" dedi.

"40-50 otobüsle gideceğiz"

Karaduman açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonunda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler adı her ne olursa olsun hangi mecrada yapılırsa yapılsın milletimizin kararlı ve dik duruşu Ak Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremiz bizim tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler AK Parti Samsun Teşkilatı olarak büyük kongremize 40-50 otobüsle yaklaşık 2 bin kişiyle katılacağız. Kongremiz büyük coşku içerisinde gerçekleşecektir." - SAMSUN