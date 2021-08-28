Başkan Işık'tan şehit ailesine ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şehit polis memuru Engin Balcı'nın ailesini ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şehit polis memuru Engin Balcı'nın ailesini ziyaret etti.

2016 yılında şehit düşen polis memuru Engin Balcı'nın eşi Elif Balcı ve oğlu Kadir Balcı'yı evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bir kez daha aileye başsağlığı dilerken, şehit Balcı'ya da Allah'tan rahmet diledi.

Şehit Balcı'nın eşi ve oğluna içerisinde iki kutsal değerimiz olan Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye eden Başkan Işık, tüm şehit ailelerinin yanlarında ve her türlü ihtiyaçlarında belediye olarak 7 gün 24 saat hizmetlerinde olduklarını dile getirdi. Başkan Işık, tüm şehitlerimize Allah bir kez daha rahmet dileyerek ziyaretini sonlandırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı