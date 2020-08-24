Başkan Gümrükçü, dünyanın farklı ülkelerinden gençlerle online toplantıda buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Gümrükçü, dünyanın farklı ülkelerinden gençlerle online toplantıda buluştu

Çiğli Belediyesi, dünyanın en büyük gençlik topluluklarından biri olan Uluslararası Ekonomik ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC) ile online gençlik buluşması düzenledi.

Başkan Gümrükçü, dünyanın farklı ülkelerinden gençlerle online toplantıda buluştu
24.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:17

Çiğli Belediyesi, dünyanın en büyük gençlik topluluklarından biri olan Uluslararası Ekonomik ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC) ile online gençlik buluşması düzenledi.

Uluslararası Ekonomik ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC)'ne bağlı üniversite öğrencileri ve mezunlar, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile online toplantı yaptı. Gençler için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunan, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarını farklı ülkelerdeki genç yetenekler ile buluşturan AIESEC programının, Çiğli'de de başarı ile uygulandığı vurgulanırken, Gümrükçü'nün katıldığı toplantıda; Romanya, Rusya, Ukrayna, Mısır, Brezilya, Polonya, Portekiz ve Azerbaycan gibi dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençler yer aldı.

Başkan Gümrükçü: "Gençlerimizi uluslar arası platformlarda destekleyeceğiz"

Çiğli'nin gençleri ile dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerin buluşma fırsatı yakaladığını belirten Başkan Gümrükçü, "Bu buluşmada her ülkenin kendi kültürünü tanıma fırsatımız oldu. AIESEC programları ile yurt dışındaki projelere nasıl katılım sağlanabileceğinin detayları görüşüldü. Çiğli Belediyesi korona virüsü salgını öncesi har ay farklı ülkelerden gelen 30'a yakın öğrenciyi şehirde misafir ediyordu. Çiğli Belediyesi'nin gerçekleştirdiği sosyal projelere yoğun katılım vardı. Kültür farklılıklarının kardeşçe, barış içinde kaynaştığı ve yaşadığı kent Çiğli olarak, gençlerimizin uluslar arası platformlarda bulunmaları, ufuklarını dünya geneline açmalarını önemsiyoruz. Gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar Güncel
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada 3. Sayfa
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum 3. Sayfa
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi Politika
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Maske takmadığı için gözaltına alınan kadının adresini paylaşmakla tehdit eden çalışanla ilgili Yurtiçi Kargo'dan açıklama
Maske takmadığı için gözaltına alınan kadının adresini paylaşmakla tehdit eden çalışanla ilgili Yurtiçi Kargo'dan açıklama
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Cüneyt Arkın Demet Özdemir Sertab Erener
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel İzmir Bursa Adana
Şu an buradasınız: Başkan Gümrükçü, dünyanın farklı ülkelerinden gençlerle online toplantıda buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 14:27:40. #1.15#
title