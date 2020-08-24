Başkan Gümrükçü, dünyanın farklı ülkelerinden gençlerle online toplantıda buluştu Çiğli Belediyesi, dünyanın en büyük gençlik topluluklarından biri olan Uluslararası Ekonomik ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC) ile online gençlik buluşması düzenledi.

Çiğli Belediyesi, dünyanın en büyük gençlik topluluklarından biri olan Uluslararası Ekonomik ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC) ile online gençlik buluşması düzenledi.

Uluslararası Ekonomik ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC)'ne bağlı üniversite öğrencileri ve mezunlar, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile online toplantı yaptı. Gençler için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunan, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarını farklı ülkelerdeki genç yetenekler ile buluşturan AIESEC programının, Çiğli'de de başarı ile uygulandığı vurgulanırken, Gümrükçü'nün katıldığı toplantıda; Romanya, Rusya, Ukrayna, Mısır, Brezilya, Polonya, Portekiz ve Azerbaycan gibi dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençler yer aldı.

Başkan Gümrükçü: "Gençlerimizi uluslar arası platformlarda destekleyeceğiz"

Çiğli'nin gençleri ile dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerin buluşma fırsatı yakaladığını belirten Başkan Gümrükçü, "Bu buluşmada her ülkenin kendi kültürünü tanıma fırsatımız oldu. AIESEC programları ile yurt dışındaki projelere nasıl katılım sağlanabileceğinin detayları görüşüldü. Çiğli Belediyesi korona virüsü salgını öncesi har ay farklı ülkelerden gelen 30'a yakın öğrenciyi şehirde misafir ediyordu. Çiğli Belediyesi'nin gerçekleştirdiği sosyal projelere yoğun katılım vardı. Kültür farklılıklarının kardeşçe, barış içinde kaynaştığı ve yaşadığı kent Çiğli olarak, gençlerimizin uluslar arası platformlarda bulunmaları, ufuklarını dünya geneline açmalarını önemsiyoruz. Gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA