Başkan Ergün'den Baro Başkanı Rona'ya Ziyaret

MANİSA (Bültenler) - Ziyarette duyduğu memnuniyeti belirten Baro Başkanı Ümit Rona, Alaşehir ilçesine yeni Adliye Sarayı kazandırmak için öncü olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Ergün'ü Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Rona'ya çiçek takdim ederek, Manisa Barosu'nun yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, "Başta siz olmak üzere yönetimdeki tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Hayırlı görevler diliyorum" dedi. Büyükşehir Belediye Kasım ayı meclisinde Alaşehir'e yeni Adliye Sarayı kazandırmak için karar aldıklarını hatırlatan Başkan Ergün, "Salı akşamı meclisimizde almış olduğumuz karar, memnuniyet verici oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Alaşehir için ilimiz için güzel bir eseri daha inşallah kazandıracağız" diye konuştu.

Rona'dan Başkan Ergün'e Teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, "Manisa Barosu olarak sizleri ağırlamak bizim için şeref ve onurdur. Hukuka ve avukatlara yönelik yaklaşımınız bizi her zaman mutlu etmiştir. Alaşehir Adliyesi meselesinde öncü oluşunuz, katkı sunuşunuz bizleri mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz Başkanım" ifadelerini kullandı.

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