Başkan Emür, Emniyet Müdürü Aktaş'ı ziyaret etti
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Başkan Emür, Emniyet Müdürü Aktaş'ı ziyaret etti

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.

08.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:42
Başkan Emür, Emniyet Müdürü Aktaş'ı ziyaret etti

Belediye Başkanı , Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Emür, Aktaş ile makamında bir süre sohbet etti.

Emür, Giresun Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunarak, "İlimizin ve asayişi için gece gündüz demeden görev yapan emniyet teşkilatımıza başarılar diliyorum. Yeni hizmet binası hayırlı olsun." dedi.

Aktaş ise ziyaretinden dolayı Emür'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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