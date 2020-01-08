Başkan Emür, Emniyet Müdürü Aktaş'ı ziyaret etti

08.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:42

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Emür, Aktaş ile makamında bir süre sohbet etti.

Emür, Giresun Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunarak, "İlimizin huzur ve asayişi için gece gündüz demeden görev yapan emniyet teşkilatımıza başarılar diliyorum. Yeni hizmet binası hayırlı olsun." dedi.

Aktaş ise ziyaretinden dolayı Emür'e teşekkür etti.

Kaynak: AA