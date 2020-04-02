Başkan Dündar'dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, EBA TV'den derslerini takip edemeyen öğrencilerin ailesine televizyon hediye etti.

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, EBA TV'den derslerini takip edemeyen öğrencilerin ailesine televizyon hediye etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Dündar, Çukurca ilçe merkezine bağlı Narlı köyünde ikamet eden 8 nüfuslu Karataş ailesinin televizyonlarının yandığını belirterek, "Evdeki öğrenciler EBA TV'den derslerini izlemiyorlardı. Bu bilgiyi alır almaz evde bulunan 5 öğrencimizin derslerinden geri kalmaması için hemen ailemizi ziyaret edip ve çocuklarımız için televizyon aldık. Belediye olarak bütün imkanlarımızla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA