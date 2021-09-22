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Başkan Doğruer 34.ahilik haftası nedeniyle esnaflarla bir araya geldi

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Başkan Doğruer 34.ahilik haftası nedeniyle esnaflarla bir araya geldi

Kınık Belediyesi Sakız Adası Sosyal Tesislerinde gerçekleşen buluşmaya Kınık merkez ve Poyracık mahallesi Esnaf odası başkanları, yönetimi, Şoförler ve Otomobilciler odası Başkanı, yönetimi ve çok sayıda esnaf katılım sağladı.

Konuşmalarında Ahilik teşkilatı, ahlak, yardımlaşma, asayiş, ticari hayat ve çeşitli kolların gelişiminde önemli tarihi misyon yüklendiğini, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Öncelikle esnaf odası başkanı Zekeriya Mutlu ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Kınık Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerimize düşen ne varsa yaptık. Ahilik kültürü ve ahilik felsefesini tanıtmak ve gelecekte de var olmasını sağlamak için her zaman elimizden geleni yapacağız. Tüm esnafımıza birlik beraberlik içinde bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

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