Başkan Doğru'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Doğru'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

22.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 01:02
Başkan Doğru'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan başta Gaziantep olmak üzere ülkemizdeki tüm değerli basın çalışanlarının '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru olarak kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Akçıl Hakan Taşıyan Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Babel Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rus Milli Rusya Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Doğru'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 01:02:28. #1.14#
title