Başkan Çerçi ve Milletvekili Akkal vatandaşlarla buluştu
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Başkan Çerçi ve Milletvekili Akkal vatandaşlarla buluştu

Başkan Çerçi ve Milletvekili Akkal vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile birlikte Akmescit Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile birlikte Akmescit Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Akmescit Mahallesi ile devam etti. Cuma Namazını Akmescit Camii'nde kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile birlikte yaptığı ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretlerde Başkan Çerçi ve Milletvekili Akkal'a AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel ve partililer eşlik etti. - MANİSA

Başkan Çerçi ve Milletvekili Akkal vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçi ve Milletvekili Akkal vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçi ve Milletvekili Akkal vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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