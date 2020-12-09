Başkan Çaylı'dan halk pazarı açıklaması
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Başkan Çaylı'dan halk pazarı açıklaması

09.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:49
Başkan Çaylı'dan halk pazarı açıklaması

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, ilçede cumartesi günleri kurulan halk pazarı ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, ilçede cumartesi günleri kurulan halk pazarı ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Hafta sonu yasaklarından dolayı kurulma gününde değişiklik yapıldığını belirten Başkan Çaylı açıklamasında, "Her zaman ve her şartta halkımızın hizmetinde olan belediye yönetimimiz, örf, adet ve geleneklerine bağlı olarak çalışmalarını programlamaktadır. Aldığımız ve alacağımız kararlarda düne bağlılığımız esastır. Yenice'nin tarihinde uzun yıllardır Cumartesi günleri kurulan pazarın gününün değişmesi kesinlikle mümkün değildir. Yönetimimiz, aldığı kararlarda düne saygı duyarak hareket etme üslubunu kendine rehber edinmiştir. Yine, sebze, köylü ve giyim pazarı mevcut yerlerinde hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir. Hafta içi pazarın kurulması hafta sonu yasaklarından dolayı ve pazar esnafı ile istişare edilerek alınan geçici bir karardır. Pandemi yasakları kalktığında pazarlarımız eskisi gibi yerlerinde Cumartesi günü devam edecektir. " ifadelerine yer verdi.

Yenice'de cumartesi günü kurulan halk pazarı geçici bir süre Perşembe gününe alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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