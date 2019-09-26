Başkan Çatal, İtfaiye Haftası'nı kutladı

26.09.2019 16:27

Taşköprü Belediye Bakanı Abdullah Çatal, öğrenciler ile birlikte, itfaiyeciler haftası nedeniyle Taşköprü Belediyesi İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.



Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, öğrencilere itfaiyeciliğin önemini anlattı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, öğrenciler ve itfaiye personeli ile birlikte pasta kesti.



Başkan Çatal, "İtfaiye Haftası nedeniyle Taşköprü Belediyemiz İtfaiye Amirliği personelimizi, öğrencilerimiz ile birlikte ziyaret ederek, İtfaiye Haftasını kutladık. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan itfaiye personelimizin gününü kutlar, bir can olsun kurtarabilir miyiz inancıyla yangın ve doğal afetle mücadelede yaşamını yitiren şehit itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet, ülkemizin her köşesinde, her zaman görevinin başında olan tüm itfaiyecilerimize de sağlık, sıhhat, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA