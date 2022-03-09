Başkan Çakmak, mahalle muhtarlarını ziyaret etti

SİVEREK, ŞANLIURFA (İHA) - Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, istişareler kapsamında mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Başkan Ayşe Çakmak, muhtar ziyaretleri kapsamında Fırat, Güney ve Şirinkuyu mahallesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

İlk ziyaretini Fırat mahalle muhtarı Ahmet Özbakan'a yapan Başkan Çakmak, devam eden çalışmalar ve kazandırılan hizmetlere ilişkin istişarede bulundu.

Daha sonra Güney mahalle muhtarı Mehmet Az ve Şirinkuyu mahalle muhtarı Şeyhmus Çelik'i ziyaret eden Çakmak, çalışmalar ve projeler hakkında istişarede bulunarak mahalle sakinlerinin muhtarlara ilettiği talepleri dinledi.

Muhtarların mahalle sakinlerinin temsilcisi olduğunu ifade eden Başkan Ayşe Çakmak, "Muhtarlar yerel demokrasimizin ilk halkasıdır. Bu sebepledir ki muhtarlar yerel yönetimlerin gözü ve kulağıdır. Çünkü mahalle sakinleri istek, talep ve sorunlarını ilk olarak muhtarlarımıza iletir. Bizler de muhtarlarımızla sürekli istişare ederek talepleri mümkün olan en kısa sürede karşılamaya çalışıyoruz. İstişareye önem veren kültürün bireyleri olarak ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarları Başkan Ayşe Çakmak'a verdiği destek için teşekkür etti. - ŞANLIURFA