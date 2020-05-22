Başkan Büyüksu'dan engelli Özdemir'e bebek arabası
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Başkan Büyüksu'dan engelli Özdemir'e bebek arabası

Başkan Büyüksu'dan engelli Özdemir'e bebek arabası Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, doğuştan engelli olan Muazzez Özdemir'e yeni bebek arabası hediye etti.

22.05.2020 22:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:23

Başkan Büyüksu'dan engelli Özdemir'e bebek arabası

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, doğuştan engelli olan Muazzez Özdemir'e yeni bebek arabası hediye etti.

Muazzez Özdemir için ev ortamında kullanılan bebek arabasının kırılması üzerine annesi Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile irtibata geçti. Başkan Büyüksu, doğuştan engeli olan Muazzez için aldığı araba ve çeşitli hediyelerle aileyi evinde ziyaret etti.

Taleplerini kırmayarak arabayı eve kadar getiren Başkan Büyüksu'ya teşekkür eden anne Asya Özdemir, "Ben belediyeye başvurdum. Kızımın arabası kırılmıştı. Sağ olsunlar başkan bey bizi kırmadı ve eliyle evimize kadar arabayı getirdi. Allah razı olsun" dedi.

Başkan Büyüksu da, geçen hafta Muazzez'in annesinin kendisini aradığını belirterek, "Ev içinde kullandıkları arabaları kırılmıştı. Bende hemen ona uygun bir araba siparişi verdim. Tabi ki araba 3 gün içinde elimize ulaştı. Bizde buna tepkisiz kalamazdık. Çok sevindi, çok tatlı bir kızımız var. Allah ona selametlik versin. Şu an gördüğümüzde kızımız çok heyecanlı. Mutluluğu yüzünde okuyor. Biz sadece bu konularda değil, vatandaşımıza her konuda yardımcı olmak için çalışıyoruz. Her zaman onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. İnşallah dün olduğu gibi her zaman halkımızın yanında olacağız. Çocuklarımızı, annelerimizi, yaşlılarımızı hep sevindireceğiz" ifadelerini kullandı

Başkan Büyüksu'dan engelli Özdemir'e bebek arabası

Kaynak: İHA

Manşet

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