Başkan Büyükakın, Dilovası'nda vatandaşlarla bir araya geldi
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Başkan Büyükakın, Dilovası'nda vatandaşlarla bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükakın, Dilovası'nda vatandaşlarla bir araya geldi
10.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:11

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Dilovası ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut'un da yer aldığı birlikteliklerde Başkan Büyükakın, Diliskelesi Gençlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Dursun'u, ilçenin kanaat önderlerinden Nesim Çevik ve Fahrettin Telli'yi, sağlık nedenleriyle evinde dinlenen Yasin Korkmaz'ı ziyaret ederken, yakın zamanda annesi kaybeden İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut'a taziye ziyaretinde bulundu. Ağrı Merkez Yorgunsöğüt Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Hüseyin Dursun'u da ziyaret eden Başkan Büyükakın, esnaf ve vatandaşlarla hasbihal etti. Kocaeli Büyükşehir BelediyesiWnin ortaya koyduğu hizmetlerin yanı sıra, Dilovası'nın sorunlarıyla her platformda yakından ilgilenen Başkan Büyükakın'a teşekkür eden vatandaşlar, "Tahir başkanımızdan Allah razı olsun. Her sorunumuzla ve karşılaştığımız her türlü eksikliklerle yakından ilgileniyor" dedi.

Görevlerinin, bu aziz vatandaşlara hizmet etmek olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın ise, "Bizim amacımız gücümüz yettiğince Kocaelimizin gelişmesi, kalkınması ve güzelleşmesidir. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Kentin dört bir tarafında vatandaşlarımızla bir araya geliyor ve istişare ediyoruz. Bu şekilde hizmetlerimize ve eser siyasetimize de yön veriyoruz" diye konuştu.

Diliskelesi Gençlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaretinde gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, halı sahada futbol konusunda meziyetlerini de konuşturdu. Derneğe üye çocuklar ve gençlerle maç yapan ve kaleye şut çeken Başkan Büyükakın, halı sahanın eksikliklerinin giderilmesi için de gerekli talimatları verdi. Ülkenin ve kentin gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyleyen Başkan Büyükakın, gençlerle çay sohbeti de gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ağrı Merkez Yorgunsöğüt Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaretinde de bölgenin yeni ortaya çıkan taleplerine dönük adım atılması talimatlarını verdi. Ziyaretler günün anısına çekilen hatıra fotoğrafların ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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