Başkan Büyükakın'dan İzzettin Doğan'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükakın'dan İzzettin Doğan'a ziyaret

Başkan Büyükakın'dan İzzettin Doğan'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ı evinde ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ı evinde ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cem Vakfı Genel ve Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ı İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Doğan, Kocaeli'deki çalışmalar için de başarılar diledi. Başkan Büyükakın ise, Cem Vakfı Onursal Başkanı Doğan'a sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileğinde bulundu. Yaklaşık iki saat süren ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasından sonra sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Boris Johnson Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Şeyma Subaşı Tuğrul Tülek
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Büyükakın'dan İzzettin Doğan'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 14:20:59. #1.16#

title