Başkan Bozkurt'tan Geyve Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret - Haberler
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Başkan Bozkurt'tan Geyve Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bozkurt'tan Geyve Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret etti.

Geyve Belediye Başkanlığı Makamında gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya nazik ziyaretlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ederken, Başkan Bozkurt'ta misafirperverliklerinden dolayı Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kadir Bozkurt, Murat Kaya, Bozkurt, Geyve, Yerel, Haberler

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