Başkan Bozdoğan, mahallelerde halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor
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Başkan Bozdoğan, mahallelerde halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor

12.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:18
Başkan Bozdoğan, mahallelerde halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halkın sorunlarını yerinde tespit etmek ve acil ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunabilmek için mahalleleri ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halkın sorunlarını yerinde tespit etmek ve acil ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunabilmek için mahalleleri ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bozdoğan, bir günde 11 kırsal mahalleye daha giderek vatandaşlarla buluştu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Bozdoğan, 180 kırsal mahallenin tamamına ulaşabilmek için yoğun bir mesai harcarken, bazı günlere 10 veya daha fazla köyü ziyaret ederek başlıyor. Bozdoğan, bugün de sabahın erken saatlerinde başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle Kaleburcu, Takbaş, Sucular, İbrişim, Karadirlik, Ulaş, Çavdarlı, Topaklı, Beylice, Meşelik ve Yalamık olmak üzere toplam 11 köyü ziyaret etti.

Mahalle ziyaretleriyle ilgili bilgi veren Bozdoğan, "Halkımızın sorunlarına çözüm sağlamak için mesai kavramına takılmadan gece, gündüz, yaz, kış, yasak demeden, durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz mahalle ziyaretlerimizi var olan çalışmalarımızı aksatmadan uygun zaman dilimlerinde gerçekleştiriyoruz. Halkımızın refahı ve acil ihtiyaçlarının çözümü için adeta fırsat kolluyoruz. Bu vesileyle bu sabah yakaladığımız fırsatı 11 köyümüze gidip halkımızın yanında olarak değerlendirdik. Her zaman her durumda halkımızın yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Tarsus'ta girmediğimiz mahalle kalmayacak"

Tarsus Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalarda özellikle dezavantajlı ve kırsal mahallelere öncelik verdiklerini belirten Bozdoğan, "Sorunları tespit edip ihtiyaçlar hiyerarşisine göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda her mahallemize eşit hizmet götürebilmek ve sorunları en kısa sürede çözebilmek adına bütün mahallelerimizi ziyaret ederek çözümler üretmeye devam edeceğiz. Etaplar halinde gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerimizin bugün 5. etabıyla birlikte yaklaşık 100 mahalle ziyareti gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ziyaretlerimizin son etabına vardığımızda Tarsus'ta girmediğimiz mahalle kalmayacak. Bu vesileyle halkımızla buluşup halkın sorunlarına yerinde ve doğru çözümler sağlamış olacağız. Ayrıca tespit ettiğimiz sorunların çözümüne ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar neticesinde geçen ay 30 açılış gerçekleştirmiştik, bu ay da yaklaşık 50 hizmetin açılışını yaparak halkımızın sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Bozdoğan, mahallelerde halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor
Başkan Bozdoğan, mahallelerde halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor
Başkan Bozdoğan, mahallelerde halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor
Başkan Bozdoğan, mahallelerde halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor
Başkan Bozdoğan, mahallelerde halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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