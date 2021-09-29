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Başkan Bilgin vatandaşlardan tam not aldı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

Başkan Bilgin vatandaşlardan tam not aldı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yapılan altyapı, yol, kaldırım, asfalt ve modern ışıklandırma gibi çalışmalarda vatandaşlardan tam not aldı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yapılan altyapı, yol, kaldırım, asfalt ve modern ışıklandırma...

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Başkan Bilgin vatandaşlardan tam not aldı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yapılan altyapı, yol, kaldırım, asfalt ve modern ışıklandırma gibi çalışmalarda vatandaşlardan tam not aldı

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yapılan altyapı, yol, kaldırım, asfalt ve modern ışıklandırma gibi çalışmalarda vatandaşlardan tam not aldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Fatih, Yunus Emre ve Yenidoğan Mahalle sınırlarında bulunan Hayri Sığırcı Caddesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. 4 buçuk km boyunca altyapı, yol, kaldırım, asfalt ve modern ışıklandırma çalışmalarını inceleyen Başkan Bilgin, cadde esnafını da ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Gezi ve incelemeleri sırasında Başkan Bilgin'e; Başkan Yardımcısı Levent Olgun, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Kimsesiz, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Yakup Kaya, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Adnan Çinko'da eşlik etti.

"Caddemizi eşsiz bir görünüme kavuşturacağız"

Başkan Bilgin, "Şehrimizin en uzun caddesi olarak bilinen Hayrı Sığırcı Caddesinde yapılan çalışmaları muhtarlarımızla birlikte yerinde inceliyoruz. Sivas Lisesi kavşağından başlayıp Fatih Mahallesi sınırlarına kadar giden bir alanı çalışma alanımız olarak belirledik. Altyapı sorunu olmayan bir şehir hedefiyle yola çıktık. Bu nedenle yağmur suyu hattı olmayan bölgelerimizi yağmur suyu hattına kavuşturduk. Yine gelişen teknolojiye ayak uyduracak fiber altyapıyı mahallerimize taşımayı hedefliyorduk. Bu anlamda da fiber kablolarımızı cadde boyunca döşedik. Yine ÇEDAŞ ile ortak çalışma içerisinde bir daha sök tak olmasın tekrar kaz yap işine girmemek için elektrik kablolarımızı toprak altına yerleştirdik. En önemlisi ise yeşil bir Sivas Kaldırım çalışmalarımızı yaparken cadde boyunca bin 200 nitelikli ağacımızı şehrimize kazandırdık. Diğer yandan engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir zemin uygulamamızı tamamlıyoruz. Işıklandırma sistemimizi de önemsiyoruz. Bu anlamda modern ışıklandırma ağlarımızı kurarak caddemizi eşsiz bir görünüme kavuşturacağız. Tabi ekiplerimiz çalışma içerisinde zamanı hızlı kullanarak tamamlamayı hedefliyor. Bu süre zarfından hemşehrilerimizin hoşgörüsü ve sabrı içinde kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Bilgin vatandaşlardan tam not aldı

Başkan Bilgin vatandaşlardan tam not aldı

Başkan Bilgin vatandaşlardan tam not aldı

Başkan Bilgin vatandaşlardan tam not aldı
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