Başkan Bilgin devreye girdi, 8 yıldır atıl halde olan sondaj hizmete açıldı
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Başkan Bilgin devreye girdi, 8 yıldır atıl halde olan sondaj hizmete açıldı

Başkan Bilgin devreye girdi, 8 yıldır atıl halde olan sondaj hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde zirai ilaç makinelerine su temin etmek için inşa edilen ve 8 yıldır atıl hale bekleyen sondaj ve su deposu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in devreye girmesiyle hizmete açıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde zirai ilaç makinelerine su temin etmek için inşa edilen ve 8 yıldır atıl hale bekleyen sondaj ve su deposu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in devreye girmesiyle hizmete açıldı.

Başkan Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ile birlikte Mütevelli-Harmandalı yolu üzerindeki üç çam mevkiinde bulunan depoyu yerinde inceledi. Gerekli bakım ve onarımı yapılıp hizmete açılan deponun yöre çiftçisi için hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Tarımsal üretiminde çiftçinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan ilaçlama suyunu bugün itibariyle hizmete açmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Çiftçilerimize bol mahsullü, bereketli bir yıl diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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