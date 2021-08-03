BAŞKAN BEYAZGÜL SİVEREK'TE TEMASLARDA BULUNDU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberinde Başkan Ayşe Çakmak ile çeşitli temaslarda bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberinde Başkan Ayşe Çakmak ile çeşitli temaslarda bulundu.

Sabah saatlerinde ilçeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün ilk durağı Siverek Belediyesi oldu.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı ziyaret eden Beyazgül, daha sonra Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

STK temsilcileri özel bir düğün salonunda yapılan toplantıda Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e taleplerini iletti.

Büyükşehir Belediyesince ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Beyazgül, hizmete devam ettiklerini dile getirdi.

Toplantıda konuşan Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, sorunların giderilmesi konusunda birlikte hareket edilmesinin önemine değinerek, "Toplantımızın amacı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün ilçemizin sorun ve sıkıntılarıyla hemhal olup çözümü noktasında elbirliğiyle elimizden gelen gayreti göstermektir. Siverek'in sorunlarına vakıf olduğunu yakinen biliyorum. Elimizden gelenin daha fazlasına gayret ederek hem ilçe belediyesi olarak hem büyükşehir belediyesi olarak bir şeyler yapmanın çabasında olduğunu görüyorum ve şahitlik ediyorum. Elbette ki çeşitli sorunlarımız var, su sorunu bizim için çok önemli ve yaşamsal bir sorun. Bunun çözümü noktasında da gerek sizlerden gelen talepler gerek kendisine iletilen talepler gerekse de bizden giden talepler doğrultusunda bir yol haritası çizdiler. Güzel adımlar atıyoruz, Siverek su sorununun kalıcı olarak çözülmesi için Cumhurbaşkanının bizi kabulünde çok önemli bir adım atıldı. İsale ve arıtmasının yapılacağı büyük bir tesisten söz ediyoruz. 231 milyonluk bir ihale bedeliyle ihale edildi ve yaklaşık 6 aydır çalışması sürdürülüyor. 2022 yılının başlarında Siverek suya kavuşacak diye umut ediyoruz. Biliyoruz ki çalışmalar şu an tüm hızıyla devam ediyor, firma bu noktada bize taahhütte bulundu, '2022 yılında biz Siverek'i suyla buluşturacağız' dedi. " diye konuştu.

Siverek ilçesinde yürütülen çalışmalar konusunda bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçeden gelen heyetlerle sık sık bir araya geldiklerini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kurumsal bir kimliğe kavuşturulması amacıyla çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Beyazgül, "13 ilçemize hizmet ulaştırmak amacıyla yeniden yapılanmaya gittik. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde asfalt şantiyesi ve beton şantiyesi kurduk. Amacımız geniş bir coğrafyaya sahip ilçemize daha kolay hizmet ulaştırabilmektir. Siverek'te önemli yatırımlara imza attık. ŞUSKİ yaklaşık olarak 260 milyon, kırsal hizmetlere ise ciddi oranda hizmet yaptık. Bu arada yaşanan su sorunu Siverek ilçemize özel bir durum değil. Hepimizin bildiği gibi kuraklık küresel olarak yaşanan bir sorun olarak karşımıza çıktı. Neredeyse 13 ilçemizin büyük bir kısmında aktif olan su kuyuları kurudu ve su derinliği daha da arttı. Yani yüzeydeki su daha alt katmanlara indi. Biz bunu Mayıs aylarında öngördük ve çevre illerden bu konuda destek istedik. Çünkü son asrın en kurak dönenimi yaşıyoruz. Resmi verilere göre yağışın büyük oranda düştüğünü görüyoruz ki bunun üstesinden gelmek zorundayız. Bu bizim görevimiz ve sondaj kuyularıyla sorunu en az seviyeye indirgemek için çalıştık. " dedi.

Siverek'in nüfus ve coğrafi olarak büyük bir alana sahip olduğunu belirten Beyazgül, çalışmaların artarak süreceğini söyledi.

Daha sonra Paşa Konağı'nda gazeteciler ve muhtarlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, soruları yanıtladı.

Toplantıya AK Parti Siverek İlçe Başkanı Nedim Lale, daire başkanları ile birim müdürleri katıldı.

Kaynak: Habermetre