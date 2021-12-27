Başkan Beyazgül, "Kültür ve Turizm Yolu"nda incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyyüp peygamber makamları arasında direkt bağlantıyı sağlayacak "Kültür ve Turizm Yolu"nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ile birlikte Halil-ür Rahman ve Eyyüp Peygamber Makamını birbirine bağlayacak olan Kültür ve Turizm Yolu projesi ile Asya Mahallesinde tamamlanan asfalt çalışmasını inceledi.

Şanlıurfa'ya yeni bulvarlar ve alternatif yollar kazandırmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Asya Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı altında bulunan evleri kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirmişti. Yıkım sonrası bölgede hummalı bir çalışma başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmasıyla bölgeye yeni bir yol kazandırdı.

Asfalt çalışmaları tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül ve beraberindekiler yapılan çalışmaları inceleyerek ilgili birim müdürlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

AA / Mustafa Güçlü - Son Dakika Haberleri

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