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Başkan Besim Dutlulu, göleti daha da güzelleştirdi

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Başkan Besim Dutlulu, göleti daha da güzelleştirdi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu göreve geldiği günden bu güne Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanına yaptığı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Yeni yapılan çocuk parkları ve çizgi film kahraman maskotlarının ardından yine gölet alanına Akhisarlıların daha rahat etmesi için ağaçlar arasına hamaklar konuldu.

Ayrıca yine Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile güneş enerjisiyle çalışan şarj etme özelliği bulunan oturma bankları, lavanta bahçeleri de gölet alanına eklendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Besim Dutlulu, "Hüsnü Kahraman Kültür Parkı ve Gölet alanında devam eden yeni spor sahaları ve çevre düzenleme çalışmalarımızı yerinde inceledik. Güneş enerjisiyle çalışan oturma bankları, lavanta bahçeleri ve hamaklarla yapılan yeni dinlenme alanlarıyla Gölet alanımız daha güzel ve daha nefes alınabilir bir hale geldi" ifadelerini kullandı.

GÖLETE YENİ SPOR ALANLARI KAZANDIRILIYOR

Öte yandan yine Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun gençlere hediyesi olan yeni spor sahalarında da sona gelindi. İçerisinde futsal, basketbol sahası, voleybol sahası, 2 masa tenisi ve ayrıca yine gençler için kaykay pisti (skate park) bulunacağı bildirildi. Vatandaşlar, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görevinde başarılar diledi.

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