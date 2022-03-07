Başkan Bağlamış'ın en mutlu günü

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın yeğeni Mustafa Bağlamış, Kübranur Doğmuş ile dünya evine girdi.

Düğün töreninde genç çiftin ailesi ve sevenlerinin yanında iş, siyaset ve sivil toplum dünyasından davetliler bir araya geldi. Kübranur ve Mustafa Bağlamış çiftinin nikahlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kıydı. Çiftin nikah şahitleri; MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, siyasi parti temsilcileri, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın sorularını yanıtlayan Kübranur- Mustafa Bağlamış çifti mutluluğa 'Evet' dedi. Nikah cüzdanını MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Kübranur Bağlamış'a verdi. Törende duygularını ifade eden Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli protokolümüze, değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok değer verdiğim yeğenim ve kıymetli eşine çıktıkları bu kutlu yolda sevgi ve saygı içerisinde sağlıklı bir ömür sürmeleri temennisiyle iki cihan saadeti dilerim" dedi.

Kübranur ve Mustafa Bağlamış çifti de en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel