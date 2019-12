Başkan Babaoğlu: "Spora desteğimiz artarak devam edecek"

09.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:43

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek'te hafta sonu düzenlenen spor etkinliklerine katılarak çeşitli temaslarda bulundu.



Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ilk olarak Hendek'in ev sahipliğinde düzenlenen İller arası Karate Turnuvasına katıldı. 10 ilden 50 kulüp ve 980 sporcunun yer aldığı turnuvada Hendek Belediyesi Karate Takımı 7 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya kazandı. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Babaoğlu tüm sporcuları kutlayarak derece alanlara madalyalarını takdim etti.



Boğazspor-Kızılcıkorman maçını tribünden takip eden Başkan Babaoğlu, daha sonra Hendekspor ve ardından Hendek Gençlik Spor Kulübünün alt yapı takımının antrenmanını izledi. Başkan Babaoğlu, Hendekspor ve Sakaryaspor'un kendi evlerinde oynadıkları müsabakaları da tribünden takip ederek heyecana ortak oldu. Babaoğlu Hendekspor ve Sakaryaspor'u aldıkları 3 puan nedeniyle tebrik ederek, "Bu coşku hiç bitmesin" mesajı yayınladı.



Babaoğlu Hendek'in sporun ve sporcunun kalbi olduğunu vurgulayarak, "Hendek sporun her alanında kendini kanıtladı. Sayısız spor etkinlikleriyle gençlerimiz sporla ilgilenirken her branştan etkinliklerle vatandaşlarımız ayrı ayrı heyecanlara ortak oluyor. Her zaman söylüyorum. Spor her alanında her zaman desteğimiz artarak devam edecek. Tek şartımız tüm gençlerimizin spor yapması ve en güzel şekilde eğitim alması" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA