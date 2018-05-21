Başkan Aydın 'Vefa İftarı'na Katıldı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Vefa İftarı'na katıldı.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa Başkan Aydın'ın yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, Selim Dursun, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, ilçe belediye başkanları, AK Parti milletvekili aday adayları, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, "Birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışma ve yardımlaşmamızın en üst düzeye çıktığı bu ay, Cenab-ı Allah'ın bize bir ikramıdır. Geçen yıl düzenlediğimiz iftardan bu yana ülkemizde çok gelişme oldu, bunlardan biri de gireceğimiz 24 Haziran seçimi. Açıklanacak olan aday listemiz ne olursa olsun bizler bu listeye sahip çıkarak çalışacağız." dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Önümüzde gireceğimiz 24 Haziran seçimleriyle birlikte ikinci bir döneme gireceğiz. Yeni bir yönetim sistemiyle tanışacağız. İnşallah yeni bir kalkınma ivmesi kazanacağız. Bugüne kadar emeği ve katkısı olan her bir arkadaşımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da katkılarınız devam edecektir." şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Selim Dursun da, "24 Haziran'a kadar durmak yok, yola devam inşallah. Bu birlik ve beraberlik ruhuyla, bir anlık duraksamaya bile mahal vermememiz gerekiyor. Bugünkü bu coşku ve kalabalık, daha güçlü bir Türkiye'nin göstergesi niteliğinde. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu milletin kaderini değiştirecek, coğrafyayı farklılaştıracak. Bundan yana hiç bir şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Habip Soluk da Sivas'ın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da AK Parti kadrolarına en üst düzeyde destek vereceğine inandığını söyledi. - SİVAS