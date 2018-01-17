Başkan Arslan, Irmak Ayşe'yi Konuk Etti

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanıyla görüşemediği için gözyaşı döken takım kaptanları Ziya İstek'in kızı Irmak Ayşe İstek ile bir araya geldi.

Yozgat Belediyesi'nde Irmak Ayşe İstek ve ailesini konuk eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 4 yaşındaki minik kızla bir süre sohbet etti. Irmak Ayşe'ye hediye takdim eden Başkan Arslan yaptığı açıklamada,"Takım kaptanımızın kızı ve Yozgatspor ailesinin bir parçası olduğu için Irmak Ayşe ile tanışmak istedik. Bu maksatla Ayşe Irmak ve ailesiyle bir araya geldik. Irmak Ayşe'nin koyu bir Yozgatspor 1959 taraftarı olduğunu öğrendik. Artık Yozgatspor'un maçlarını ve babasını tribünde birlikte izleyeceğiz" dedi. - YOZGAT