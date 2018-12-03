Başkan Arslan'dan Engelsiz Yaşam Ziyareti

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Taşköprü'de faaliyet gösteren Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı'nı ve ardından engelli aileleri ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilk olarak Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencisi Serablal Palsy Hastası olan Özlem Buse Şahin'i ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Şahin'in yaptığı çalışmaları da inceleyen Başkan Arslan'a Şahin kendi yaptığı bir resim çalışmasını hediye etti.

Arslan, ardından ise doğuştan engelli olan Suna Özen'i ziyaret ederek baba Hüseyin Özen'e her zaman yanlarında olduğunu ve ellerinden gelen desteği ve hizmeti bundan sonrada vereceklerini ifade etti.

Engelli babası Hüseyin Özen ise belediyenin evde sağlık ve evde temizlik hizmetlerinden düzenli olarak faydalandıklarını belirterek Başkan Arslan'a "Allah razı olsun" dedi. - KASTAMONU