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Başkan Akay'dan Beyazıt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Akay'dan Beyazıt'a ziyaret

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Yusuf Beyazıt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Yusuf Beyazıt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tokat Milletvekili, Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt'ı, TBMM'deki makamında ziyaret eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Anayasa Komisyonu, Yusuf Beyazıt, Hüseyin Akay, Kayseri, Yerel, Haberler

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