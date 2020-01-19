: Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı

19.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:36

Türkiye'nin 2400 rakımlı en yüksek yerleşim yerlerinden Başkale ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken yiyecek bulamayan aç kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı.

AÇ KALAN KURTLAR, SOKAK KÖPEĞİNİ PARÇALADI

Hafiziye mahallesinde bir sokak köpeği, kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar tarafından parçalanan köpek, mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinde bulundu. Köpeği bulan vatandaşlar, o görüntüleri kayıt altına aldı.

Kaynak: İHA

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