Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı
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Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı

Van'ın Başkale ilçesinde soğuk kış koşullarından dolayı yiyecek bulamayan aç kurtlar, şehir merkezine kadar inerek sokak köpeğini parçaladı.

19.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:36
Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı

'nin 2400 rakımlı en yüksek yerleşim yerlerinden ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken yiyecek bulamayan aç kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı.

AÇ KALAN KURTLAR, SOKAK KÖPEĞİNİ PARÇALADI

Hafiziye mahallesinde bir sokak köpeği, kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar tarafından parçalanan köpek, mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinde bulundu. Köpeği bulan vatandaşlar, o görüntüleri kayıt altına aldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı
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