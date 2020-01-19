Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı
Van'ın Başkale ilçesinde soğuk kış koşullarından dolayı yiyecek bulamayan aç kurtlar, şehir merkezine kadar inerek sokak köpeğini parçaladı.
Türkiye'nin 2400 rakımlı en yüksek yerleşim yerlerinden Başkale ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken yiyecek bulamayan aç kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı.
AÇ KALAN KURTLAR, SOKAK KÖPEĞİNİ PARÇALADI
Hafiziye mahallesinde bir sokak köpeği, kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar tarafından parçalanan köpek, mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinde bulundu. Köpeği bulan vatandaşlar, o görüntüleri kayıt altına aldı.