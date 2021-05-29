Baskale'de 10,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 10 kilo 594 gram metamfetamin ele geçirildi.
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 10 kilo 594 gram metamfetamin ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Bölekli Mahallesi Yerliharman mezrasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kullanılmayan metruk yapıda yapılan aramada toprağa gömülü çuval içerisinde 10 paket halinde 10 kilo 594 gram metamfetamin ele geçirildi.Uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu