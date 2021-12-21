Basında ÖzÜ - Özyeğin, Sürdürülebilir Kampüs Sıralamasında İlk 100' de Yer Aldı

Dünya

Üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarının ve yeşil alan oranlarının değerlendirildiği uluslararası UI GreenMetric sıralaması 2021sonuçları açıklandı. Özyeğin Üniversitesi, 80 ülkeden 956 üniversitenin bulunduğu sıralamada 91'inci, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında da birinci sırada yer aldı.

UI GreenMetric WorldUniversity Rankings, 2010'dan bu yana heryıl dünyanın seçkin üniversitelerini 39 göstergede altyapı, geri dönüşüm, enerji ve iklim değişikliği, su kaynaklan, ulaşım ve eğitim olmak üzere altı kritere göre değerlendiriyor. Özyeğin Üniversitesi bu yıl 956 üniversite arasında 91'inci sıraya yerleşerek, Türkiye'den ilk 100'e giren tek vakıf üniversitesi oldu. Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk üst üste üç yıl elde edilen başarıyı iklim değişikliği, enerji, geri dönüşüm, altyapı, su kaynaklarının etkin kullanımı, atık yönetimi gibi konularda akademik ve idari kadroyla yürütülen işbirliği ve sürdürülebilirlik felsefesine bağladı. Gençtürk, "Kampüsümüz içerisinde yer alan yapılarımız, dünya çapında kabul görmüş derecelendirme sistemi olan LEED Sertifikası'nı 'Gold' seviyesinde alan ilk Türk üniversitesi olma özelliğine sahip. Üniversite olarak topluma ve yaşadığımız gezegene olan sorumluluğumuzun bilinci ile şekillenen sürdürülebilirlik çalışmalarımız ile dünya çapında etkili olmaya devam edeceğiz" dedi. Özyeğin Üniversitesi Türkiye'de "Sıfır Atık Belgesi" alan ilk üniversite olma özelliğini de elinde bulunduruyor.

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