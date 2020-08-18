Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Çin'de bir kedi balkondan yuvarlanıp sokakta yürüyen adamın kafasına düştü. Kazanın mağduru hastanelik olurken şaşkınlık yaratan o anlar kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Çin'de yolda yürüyen bir adam, başına kedinin düşmesi nedeniyle yere düşüp yaralandı. Beklenmedik zamanda gelen darbeyle hastanelik olan talihsiz adamın görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

23 GÜN HASTANEDE KALDI

Yolda yürürken hiç beklemediği anda gökten başına kedi düşen adam, sert darbe ile anında yere düştü. Bilincini kaybeden adamın o sırada sahibine ne olduğunu anlamaya çalışan köpeği ise bir binanın arasında saklanan kediyi yakaladı. Kediyle köpek de dalaştı. Yerel medyaya göre, adamı yaralayan kedi, yaşlı komşusunun balkonundan düşmüştü. Başına kedi düşen adam ise, 23 gün hastanede kaldı.

TAZMİNAT İSTEDİ

Yerel basına göre, halen boyunluk takan ve fizik tedavi gören kişi komşusundan tazminat istedi. Trajikomik anlar güvenlik kameralarına yansıdı.45 saniyelik görüntü video paylaşım sitesi Youtube'a da düştü, 120 binden fazla görüntülemeye ulaştı.