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Basın Ekspres Yolu'nda bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı

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Basın Ekspres Yolu'nda bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza 09.45 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Kuyumcukent Kavşağında meydana geldi. Beyaz et ürünleri satan bir firmaya ait 34 UH 0496 plakalı kamyonetle İkitelli istikametinde seyir halindeki sürücü Öner Işık direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Savrulan kamyonet yan yatarak durdu. Işık kendi imkanlarıyla yan yatan kamyonetten dışarı çıkarken kamyonet kasasındaki tavuk ürünlerinin bir kısmı da yola saçıldı. Olay yerine polis, itfaiye, yol bakım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücüye tedbir amaçlı boyunluk takıldı.

TRAFİK KISA BİR SÜRE TAMAMEN DURDURULDUYan yatan kamyonetten yola sızan yağ trafik için tehlike oluşturduğundan kumlama çalışması yapıldı. Kumlama çalışması sırasında trafik kısa bir süre tamamen durduruldu. Kamyonet kasasındaki tavuk ürünleri de olay yerine gelen firmanın başka bir kamyonetine yüklendi. Çekici ile kamyonetin kaldırılmasının ardında trafik yoğunluğu azaldı.


Basın Ekspres Yolu'nda bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı

Basın Ekspres Yolu'nda bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı

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