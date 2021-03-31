Basın Ekspres'te yolun karşısına geçen yaşlı adama araç çarptı
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Basın Ekspres'te yolun karşısına geçen yaşlı adama araç çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Basın Ekspres karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı.

Basın Ekspres karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı. Çarpma sonrası yerde sürüklenen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, çarpan sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Basın Ekspres yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Basın Ekspres Yolu üzerinden karşı şeride geçmeye çalışan 76 yaşındaki S.Ü'ye araç çarptı. Çarpma sonucu sürüklenen yaşlı adam olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, polis kaçan aracı arama çalışmaları başlattı.

Polis, kazanın olduğu yere şerit çekerek çalışma yaparken yol tek şeride düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Basın Ekspres'te yolun karşısına geçen yaşlı adama araç çarptı
Basın Ekspres'te yolun karşısına geçen yaşlı adama araç çarptı
Basın Ekspres'te yolun karşısına geçen yaşlı adama araç çarptı
Basın Ekspres'te yolun karşısına geçen yaşlı adama araç çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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