Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Van-Erciş karayolu üzerinde başıboş bir ata çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

ERCİŞ, VAN (İHA) - Van- Erciş karayolu üzerinde başıboş bir ata çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 60'nci kilometresindeki Çakırbey mevkiinde meydana geldi. Muhammed Ç. yönetimindeki 06 FH 0480 plakalı otomobil Van'dan Erciş istikametine seyire halinde iken yola aniden çıkan başıboş ata çarpmasıyla yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında isimi tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Başıboş at ise telef oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ters dönen otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Van ve Muradiye'de deki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı

Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı

 Pompalı tüfekli saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde oturduğu sırada vurdu

Pompalı tüfekli saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde oturduğu sırada vurdu

 Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title