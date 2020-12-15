Başı tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Başı tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

15.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:25
Başı tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, depo içindeki tellere başı sıkışan ve mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, depo içindeki tellere başı sıkışan ve mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir deponun içindeki tellere kedinin sıkıştığı fark eden çevredekiler, dün akşam saatlerinde, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kediyi telleri keserek kurtardı. Kedi, kaçarak olay yarinden uzaklaştı.


Başı tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Başı tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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