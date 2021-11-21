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Başı bedeninden kopmuş halde ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başı bedeninden kopmuş halde ceset bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 70 yaşındaki bir adamın cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 70 yaşındaki bir adamın cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ilçeye bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki dağ yolunda ceset ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler iddiaya göre 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedenini dağ yolunun girişinde başı bedeninden kopmuş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Olayın olası faili ya da failleri hakkında çalışma başlatıldı. - ZONGULDAK

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