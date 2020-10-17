Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı
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Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı

17.10.2020 07:23 | Son Güncelleme: 17.10.2020 07:49

Farklı hayat hikayesiyle diziye damga vuran Evrim Alasya, Meliha karakterini canlandırdığı Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı. Instagram hesabından bir veda paylaşımı yapan oyuncu, "Meliha aşkla gidiyor" notunu düştü.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Cem Karcı'nın, senaristliğini Banu Kiremitçi Bozkurt'un üstlendiği, başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı Kırmızı Oda'nın 7. bölümünde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri veda etti.

"BENİ ÇOK GÜZEL AĞIRLADILAR"

Kırmızı Oda dizisinde başarılı performansıyla herkesi ekrana kilitleyen Evrim Alasya, sosyal medya hesabından set çalışanlarıyla çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayarak "Koca bir ekibin bir kısmı. Sağ olsunlar beni çok güzel ağırladılar. Ben gidene kadar gözümün içine baktılar. Meliha aşkla gidiyor" dedi.

Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı

YENİ DİZİDE ROL ALACAK

Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakterinin hikayesi 7. bölümde son buldu. Alasya ise yeni dizi Şahmeran'da başrol oynamaya hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı

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