Başarılı öğretmenlere belge verildi

Sorgun ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaptıkları çalışmalarda başarı gösteren öğretmenler Kaymakam Mustafa Altınpınar tarafından "başarı belgesi" ile ödüllendirildi.

Sorgun Öğretmenevi'nde yapılan törende konuşan Altınpınar, ilçede eğitim öğretim seviyesinin yükselmesinde büyük emeği olan öğretmenleri tebrik etti.

Öğretmenlerin işlerini meslek aşkı, şevki ve heyecanıyla yaptıklarında başarının mutlaka geleceğini ifade eden Altınpınar, "2018-2019 eğitim öğretim yılında sizlerin gayretlerinden son derece memnunuz. Bu memnuniyetimizi belgelendirmek için bugün burada toplandık. Sizleri bu başarılarınızdan dolayı kutluyorum." dedi.

Daha sonra öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Törene, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA