Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR Eskoop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dokuma atölyesi alev alev yandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR Eskoop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dokuma atölyesi alev alev yandı. İtfaiyenin kontrol altına aldığı yangın nedeniyle işyerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, soğutma çalışmaları sürüyor.

İkitelli Eskoop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dokuma atölyesinde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 400 metrekarelik tek katlı atölyeden alevlerin yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri atölye ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Atölyenin yandığını haber alarak olay yerine gelen işyeri sahipleri, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.


Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri
SULTANGAZİ'DE SÖNMEYEN ALEV

SULTANGAZİ'DE SÖNMEYEN ALEV

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title