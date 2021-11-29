Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de, 4 farklı evin çatısı aşırı rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatılardan biri yakınlardaki caminin minaresini deldi.

Edinilen bilgilere göre Başakşehir'de lodos nedeniyle bina ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Güvercintepe Mahallesi ile Altınşehir'de bulunan 4 farklı adreste binaların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı. Uçuşan çatı parçaları çevreye dağıldı. Altınşehir Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bir çatı karşıdaki evin balkonu ile yakınındaki caminin üzerine uçtu. Çatı cami minaresini deldiği görüldü. Uçan çatılar nedeniyle herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)

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