Başak Koç kimdir, kaç yaşında?
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Başak Koç kimdir, kaç yaşında?

16.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:21
Başak Koç kimdir, kaç yaşında?

Türkiye'de maç anlatan ilk ve tek kadın spikeri olan Koç; voleybol ile birlikte bisiklet ve atletizmde de sporun sesi olarak anılan Başak Koç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Başak Koç hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye'de maç anlatan ilk ve tek kadın spikeri olan Koç; voleybol ile birlikte bisiklet ve atletizmde de sporun sesi olarak anılan Başak Koç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Başak Koç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BAŞAK KOÇ KİMDİR?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Gazeteciliği bölümünden mezun olan Koç, Mehmet Ali Birand ve ekibiyle 32.Gün programında televizyonculuk kariyerine başladı.

1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde spor kariyerine başlayan Milli voleybolcu Başak Koç; Galatasaray, Fenerbahçe,?İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor'daforma giymiştir.? Aktif sporculuğun ardından yöneticilik rolüne Vakıfbank Spor Kulübü'nde genel menajer olarak geçti. Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde final tecrübesi yaşadı.

Medya serüveni Eurosport, Galatasaray TV, TRTTürk, TRTSpor'da devam etti.? Power Group ve Radyospor'da radyo programları yaptı. Yazılı basında da Akşam, Yeni Yüzyıl, Fanatik ve Hürriyet gazetelerinde okuyucu ile buluştu. Ajansspor.com canlı yayınlarla pek çok farklı branştaki heyecanı Youtube kanalları üzerinden sporseverlere aktarırken, dijital yayıncılık açısından bir ilke sahne olan Olimpiyat Oyunları'nda voleybol maçlarında mikrofon başında görev yapmıştır.

Gelişim odaklı yolculuğunda;?Kuşdili'nde Sunuculuk- Spikerlik, TÜRVAK'ta Televizyon Haberciliği eğitimi alırken; İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Sertifika Programına da katıldı. Koç, kurumsal alanda da bir dönem Onİletişim'de Proje Yöneticisi olarak çalıştı.

Başak Koç sunuculuk kariyerine; ulusal ve uluslararası kongreler, konferanslar, paneller, seminerler ve sportif organizasyonlarla devam ediyor. Türkiye'de maç anlatan ilk ve tek kadın spikeri olan Koç; voleybol ile birlikte bisiklet ve atletizmde de sporun sesi olarak anılıyor.? Farklı televizyon kanallarında maç anlatımları sürüyor. Hayat ivmesinde; azimli çaba, özgüven ve kazanma hissi ile yığılmalı bir etki oluşturmaya devam eden Koç, takım oyununa inanıyor. Türkiye'nin metrekaresine düşen başarılı insan sayısını artırmayı amaçlıyor. Bu yolda, 1.200.000 baskı yaparak türünde Türkiye rekoru kıran 'Her Şey Seninle Başlar' kitabının yazarı Mümin Sekman'dan eğitmenlik eğitimi aldı. Lisanslı bir HŞSB eğitmeni olarak, hayallerini gerçekleştirme yöntemlerini anlatmaya devam ediyor.

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