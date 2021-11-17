Başak Dizer kimdir? Başak Dizer hayatı ve biyografisi! Başak Dizer kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Başak Dizer merak konusu oldu. İşte Başak Dizer hakkında merak edilen Başak Dizer kimdir, Başak Dizer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BAŞAK DİZER KİMDİR?

1977 doğumlu olan Başak Dizer, 2021 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

Başak Dizer 1.75 metre boyunda, 55 kilo ve koç burcudur.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım bölümü ile Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamladı. Londra'da Central Saint Martins'de moda eğitimi aldı. Çeşitli tekstil markalarında tasarımcı olarak çalıştı. Televizyon dizilerinde stil danışmanlığı yaptı. Vakko ve Vakkorama gibi tanınmış markaların baştasarımcı asistanlığı yaptı. İdil Fırat, Meltem Cumbul, Azra Akın, Neşe Aksoy, Deniz Marşan gibi birçok ünlü isimle çalıştı. Bir dönemin fenomen dizisi 'Aşk-ı Memnu'da stil danışmanlığı yaptığı sırada oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile tanıştı.

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