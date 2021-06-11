Başak Dizer hamile mi? Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ne zaman evlendi?

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer mutlu evlilikleri ile merak ediliyor. Bugün çift hakkında iddia ortaya atıldı. Peki, Başak Dizer hamile mi? Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ne zaman evlendi? Başak Dizer hamilelik iddialar hakkında neler söyledi?

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer mutlu evlilikleri ile merak ediliyor. Bugün çift hakkında iddia ortaya atıldı. Peki, Başak Dizer hamile mi? Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ne zaman evlendi? Başak Dizer hamilelik iddialar hakkında neler söyledi?

KIVANÇ TATLITUĞ BAŞAK DİZER NE ZAMAN EVLENDİ?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 5 sene önce evlendi. Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen nikâh törenine 40 kişi katıldı. 2016 yılında sade törenle evlendi.

BAŞAK DİZER HAMİLE Mİ?

5 yıldır evli olan sevilen çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer hakkında hamilelik haberleri çıktı. Magazin sayfaları bugün Başak Dizer'in hamile olduğunu iddia etti. Konu ile ilgili çift herhangi bir açıklama yapmadı.