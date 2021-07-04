Baş Belası ne zaman? Baş Belası oyuncuları! Baş Balası 3. bölüm izle!
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Baş Belası ne zaman? Baş Belası oyuncuları! Baş Balası 3. bölüm izle!

Baş Belası ne zaman? Baş Belası oyuncuları! Baş Balası 3. bölüm izle!
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Baş Belası dizisi oyunları kimler? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı dizi 3. bölümü ekranlarda olacak. Baş Belası ne zaman? Baş Belası oyuncuları! Baş Balası 3. bölüm izle!

BAŞ BELASI OYUNCULARI

Yaz ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası'nın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. İkiliye deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk eşlik ediyor.

BAŞ BELASI KONUSU

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

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