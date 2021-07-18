Baş Belası 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 5. bölüm fragmanı izle! Baş Belası son bölümde neler oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Baş Belası bugün 5. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi Baş Belası severler, Baş Belası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Baş Belası 6. bölüm fragmanı! Baş Belası 5. bölüm ful izle! Baş Belası 6. bölüm fragmanı çıktı mı? Baş Belası dizisinin 6. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı?

Baş Belası 5. bölümünü izleyenler şimdi heyecanla 6. bölüm fragmanını bekliyor! Baş rollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'i gördüğümüz Baş Belası 5. bölümü yine çok heyecanlıydı! Baş Belasıyeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Baş Belası 6. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Baş Belası 5. bölüm fragmanı izle!

BAŞ BELASI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

BAŞ BELASI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek, Şahin'in geçmiş sırlarını öğreniyor!

Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar. İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır. İpek vakanın peşine düştüğünde Şahin'in geçmişteki büyük sırrını öğrenir. Artık İpek, Şahin'in sert mizacı ve duvarlarının sebebini biliyordur. Ancak Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinden beklemediği çok sert bir tepki alır. Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını yapabilmek için Birol'a bir oyun hazırlar. İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar.

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü :

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs