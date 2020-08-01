BARTIN Sallanan ama yıkılmayan 4 ton ağırlığındaki kaya şaşırtıyor
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BARTIN Sallanan ama yıkılmayan 4 ton ağırlığındaki kaya şaşırtıyor

Sallanan ama yıkılmayan 4 ton ağırlığındaki kaya şaşırtıyorBARTIN'ın Kocareis Köyü'nde, yıllardır sallanan ama yıkılmayan 4 ton ağırlığındaki kaya parçası görenleri şaşırtıyor.

01.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:55

Sallanan ama yıkılmayan 4 ton ağırlığındaki kaya şaşırtıyor

BARTIN'ın Kocareis Köyü'nde, yıllardır sallanan ama yıkılmayan 4 ton ağırlığındaki kaya parçası görenleri şaşırtıyor. Depremde bile yıkılmayan kaya parçası esrarengizliğini koruyor. Bartın merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Kocareis Köyü girişindeki mera alanında bulunan kaya görenleri şaşırtıyor. Yanlarında ve altından destek almadan yassı bir kayanın üzerinde duran 4 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen kaya herkesi şaşırtıyor. Bazı insanların yıkmak için uğraştığı kaya sadece sallanıyor. 1968 yılında Bartın'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ile 16 yıl önce üzerine düşen yıldırıma rağmen ayakta kalmayı başaran kayanın bu özelliği insanları şaşırtmaya yetiyor. Geçtiğimiz yıllarda dik şekilde duran kayanın işaret olduğuna inanan defineciler ise kayanın etrafındaki ve altındaki bazı alanları 1 metre derinliğinde çukurlar açarak talan etti. Yassı kayanın üzerinde dik şekilde duran kayanın etrafında da başka bir kaya bulunmuyor. Köyde yaşayan Muharrem Ağarmış (59) dik duran kaya ile ilgili olarak, 'Biz bu kayanın adını 'Dikilitaş' olarak söyledik. Bizim büyüklerimiz burada yatır olduğunu söylerdi. Tabii bu rivayet nedeniyle definecilerde buranın etrafından kazılar yaptılar. Bu kayanın hikayesi çok ilginç, biz bu kayayı sallıyoruz. Ama yıkılmıyor. Ben tek kendim bile biraz güçle kayayı sallıyorum. Köyümüzün içinde çok eski bir okul vardır. O zamanlarda okula taş alabilmek için bu kayayı deldiler, buna patlayıcı bir madde konuldu ama parçalayamadılar. Bu kayamız 1968 yılında Bartın'da yaşanan depremi gördü, yine 16 yıl önce buraya yıldırım düştü. Sonra bu kayayı bazı insanlar görmüş ve 'yıkabilir miyiz' diye gelmişler, yaklaşık 10-15 kişi sallamış ama yıkılmamış. Kayanın üzerinde ben küçükken hatırlıyorum, bayan resmi vardı. Ama artık yok. bu kayayı ilk kez gören insanlar çok şaşırıyorö diye konuştu.

BARTIN Sallanan ama yıkılmayan 4 ton ağırlığındaki kaya şaşırtıyor

Kaynak: DHA

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