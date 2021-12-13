Bartın'daki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

BARTIN (İHA) - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Bartın- Kozcağız karayolunun Budakdüzü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada çarpışan iki otomobilden biri taklalar atarak yol kenarına devrildi. Araçta sıkışan sürücü ve yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Takla atan 06 YB 3628 plakalı otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Betül A., olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Hüseyin Geredeli'nin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Takla atan araçtaki yaralılardan E.K (30), F.K (20) ve A.Y'nin (16) hastanedeki tedavileri devam ediyor. - BARTIN

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