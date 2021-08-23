Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurulan panel köprü yarın trafiğe açılacak
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Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurulan panel köprü yarın trafiğe açılacak

Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurulan panel köprü yarın trafiğe açılacak
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da, selden en çok zarar gören Kumluca-Abdipaşa devlet kara yolu üzerinde bulunan ve selden hasar görerek yıkılan Kumluca-2 köprüsünün yerine kurulan panel köprü de çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği ve yarın trafiğe açılacağı bildirildi.

Bartın'da, selden en çok zarar gören Kumluca-Abdipaşa devlet kara yolu üzerinde bulunan ve selden hasar görerek yıkılan Kumluca-2 köprüsünün yerine kurulan panel köprü de çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği ve yarın trafiğe açılacağı bildirildi.

Kumluca beldesi Ceyüpler köyü Yeni Mahalle mevkisinde bulunan ve 11 Ağustos'taki sel afetinde tamamen yıkılan köprünün yerine panel köprü kurulması için Karayolları ekiplerince çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

15 iş makinesi ve 50 personelle yürütülen çalışma kapsamında köprü ayağı taş tahkimat işlemi ve tabliye yıkımı tamamlandı.

Kumluca-Abdipaşa bağlantısı Karayolları ekiplerince tamamlanan servis yolundan sağlanıyor. 36 metre uzunluğunda olacak panel köprünün yarın trafiğe açılacağı bildirildi.

Çelikten yapılacak panel köprünün geçici köprü olduğu ve ağır tonajlı araçların geçebilmesine imkan sağlayacak beton köprü yapım çalışmalarına da başlanacağı öğrenilirken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Ceyüpler Mahallesi sakinlerinden Ömer Demir, AA muhabirine, 1970'li yıllarda yapılan köprünün sel afetinde tamamen yıkıldığını söyledi.

Sel sonrası devlet tüm erkanının bölgeye geldiğini ve yaraları sarmaya çalıştığını ifade eden Demir, "Bu sel afetiyle devletimizin büyüklüğünü bir kez daha gördük. Devlet büyüklerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Hepsinden Allah razı olsun. Köprünün yıkılmasından kısa bir süre sonra servis yolu açılmıştı. Şu anda çelik köprünün yapım çalışmaları sürüyor. Devletimizin büyüklüğü burada bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlar mağdur edilmedi, etkilenen vatandaşların yaralarını da en kısa zamanda sarmaya çalıştı. Çok sağ olsunlar." diye konuştu.

Yine Bartın-Karabük kara yolu üzeri Ulupınar mevkisindeki Kavlakdibi köprüsü de menfezler yerleştirilerek onarıldı ve trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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